Эксперты прогнозируют, что к концу года в России сильно подорожают автомобили

0:47 Your browser does not support the audio element. Экономика

Эксперты прогнозируют, что к концу текущего года в России произойдет рост цен на автомобили. Об этом сообщает "Парламентская газета".

Фото: Wikipedia

Одной из основных причин увеличения стоимости будет колебание валютных курсов и введение нового утилизационного сбора. Утилизационный сбор представляет собой однократный платеж, который взимается с производителей, импортеров или покупателей за утилизацию автомобилей после завершения их эксплуатации.

Прогнозируется, что цены на автомобили могут увеличиться примерно на 5-30%.

Эксперты отмечают, что это возможное повышение цен может привести к снижению покупательской способности населения и уменьшению спроса на автомобили.

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ВОТ И ВСЁ ❗❗❗ ДЛЯ РЫНКА РОССИИ АНОНСИРОВАЛИ КОСМИЧЕСКИЙ РОСТ ЦЕН НА АВТОМОБИЛИ