Эксперты прогнозируют, что к концу года в России сильно подорожают автомобили

Эксперты прогнозируют, что к концу текущего года в России произойдет рост цен на автомобили. Об этом сообщает "Парламентская газета".
Одной из основных причин увеличения стоимости будет колебание валютных курсов и введение нового утилизационного сбора. Утилизационный сбор представляет собой однократный платеж, который взимается с производителей, импортеров или покупателей за утилизацию автомобилей после завершения их эксплуатации.
Прогнозируется, что цены на автомобили могут увеличиться примерно на 5-30%.
Эксперты отмечают, что это возможное повышение цен может привести к снижению покупательской способности населения и уменьшению спроса на автомобили.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Советский и российский актёр и режиссер Константин Арефьев скончался на 60-м году жизни 4 сентября.