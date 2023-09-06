МИД РФ сообщил о завершении переговоров по переработке 1 млн тонн зерна в Турции

Министерство иностранных дел Российской Федерации объявило, что Россия и Турция достигли соглашения о переработке 1 миллиона тонн российского зерна с последующей отправкой его в менее развитые страны, сообщает РИА Новости.
Согласно данным агентства "Интерфакс", МИД планирует осуществлять поставки зерна в Турцию при поддержке Катара.
22 июля 2022 года Россия, Турция, Украина и ООН подписали соглашение в Стамбуле о создании коридора для вывоза сельхозпродукции с Украины через Черное море. Однако 16 июля 2023 года российская миссия при ООН объявила о своем выходе из данного соглашения.
17 июля стали появляться сообщения о том, что во время действия соглашения Россия понесла убытки в размере 1 миллиарда долларов. В этот же день МИД Украины, представленный Кулебой, заявил, что прекращение зерновой сделки невозможно компенсировать поставками сухопутным путем.
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