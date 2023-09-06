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Экономист Стукалов предупредил об осеннем скачке цен на квартиры

1:20
Экономика

Экономист Денис Стукалов утверждает, что уже этой осенью в Челябинске цены на недвижимость начнут расти. По его мнению, ожидание более выгодных цен не оправдается, и дальнейший тренд будет характеризоваться увеличением стоимости жилья.

Экономист Стукалов предупредил об осеннем скачке цен на квартиры
Фото: "Credit" by 401(K) 2013 is licensed under CC BY-SA 2.0.

Согласно мнению эксперта, осень традиционно считается временем, когда активно покупают жилье, включая сделки с ипотекой. Инфляция также оказывает влияние на увеличение спроса на недвижимость. Продавцы и покупатели стараются найти наиболее выгодные предложения.

Экономист подчеркивает, что для тех, кто планирует приобрести квартиру и имеет необходимые средства, настоящий момент является благоприятным для покупки. Он советует не ждать и не откладывать этот шаг, особенно если речь идет о вторичном рынке, так как цены на недвижимость обычно постоянно растут, как и уровень инфляции.

Помимо этого, Стукалов выявил интересное явление. Он отмечает, что, несмотря на то что жилые районы считаются менее привлекательными для покупателей, некоторые жители Челябинска предпочитают оставаться в "своих" районах и ищут новое жилье именно в пределах конкретных границ города, сообщает kursdela.biz.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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