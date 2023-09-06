Замглавы ЕК: полный отказ от газа из России — "почти невыполнимая миссия"

0:50 Your browser does not support the audio element. Экономика

Евросоюз планомерно сокращает импорт российского газа, но о полном отказе от топлива говорить рано, заявил замглавы Еврокомиссии Марош Шефчович. По его словам, полностью уйти от поставок "почти невыполнимая миссия".

Фото: Openverse

Как подчеркнул Шефчович, Евросоюз должен вкладывать ресурсы в собственную газовую инфраструктуру, чтобы сократить зависимость от топлива из России ещё больше.

ОН подчеркнул, что в 2022 году ЕС удалось импорт до 80 млрд куб. м. со 150. В этом — до 40 млрд куб. м, включая СПГ.

"Я бы сказал, что полностью отказаться от российского газа — это пока почти невыполнимая миссия", — заявил замглавы ЕК Handelsblatt.

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