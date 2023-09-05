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США считают, что по зерновой сделке сохраняется возможность для дипломатии

1:38
Экономика

США утверждают, что дипломатические возможности для возобновления зерновой сделки пока не исчерпаны. Это было объявлено заместителем руководителя пресс-службы Государственного департамента, Ведантом Патель.

США считают, что по зерновой сделке сохраняется возможность для дипломатии
Фото: "Assorted grains" by Fir0002 is licensed under CC BY-SA 3.0.

"У нас нет оснований полагать, что возможности для дипломатии исчерпаны", — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

Представитель Государственного департамента в то же время не прокомментировал высказывания президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана после переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Сочи, в которых Тайип Эрдоган призвал Украину смягчить свою позицию.

"Мы приветствуем усилия Турции и президента Эрдогана по возвращению России к зерновой сделке", — подчеркнул он.

Патель также отметил, что США параллельно исследуют альтернативные маршруты для экспорта продовольствия из Украины, хотя они не смогут полностью заменить коридор через Черное море.

"Я не буду раскрывать детали этих обсуждений, но мы работаем над этим в сотрудничестве с нашими союзниками и партнерами", — добавил он.

Эрдоган, выступая 4 сентября на пресс-конференции в Сочи после переговоров с Путиным, заявил, что Анкара совместно с ООН разработала новый пакет инициатив с целью возобновления черноморской зерновой инициативы и надеется на его положительное рассмотрение.

Путин, в свою очередь, подтвердил готовность Москвы вернуться к зерновой сделке в течение нескольких дней после выполнения обязательств, предусмотренных стамбульскими договоренностями.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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