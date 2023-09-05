Запад восстанавливает экономику Турции российскими деньгами

1:05 Your browser does not support the audio element. Экономика

Реджеп Эрдоган хочет играть роль посредника в конфликте на Украине, преследуя свои интересы.

Фото: CreativeCommons

Об этом сообщил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

Оценивая визит турецкого президента в Россию, депутат отметил, что Эрдоган в любом случае будет проводить политику, которая нацелена на национальные интересы Турции, и выстраивает стратегию так, чтобы выгода Анкары была от самого процесса переговоров.

"Позиция посредника позволяет быть равноудаленным от обеих сторон конфликта, но и при этом подойти к выигрывающей стороне ближе, если понадобится. Анкара просчитывает риски для того, чтобы избежать неудобных для себя сценариев, а роль посредника в этом случае — идеальный вариант», – заявил Белик.

Политолог из Турции Керим Хас в свою очередь отметил, что турецкая экономика в последние месяцы переживает не лучшие времена и Западу выгодно экономические вливания Москвы туда, а потому он не принуждает Анкару к антироссийским санкциям.

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