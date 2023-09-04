ЕС сократил зависимость от российских нефти и газа

Зависимость Евросоюза от импорта российских нефти и газа за последние два года существенно уменьшилась, как отмечают данные Евростата.

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На момент окончания июня 2023 года, доля импортированной из РФ нефти упала с 29,2% до 2,3%, а доля газа сократилась с 38,5% до 12,9%. В случае угля, доля импорта снизилась с 45% до 0% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

В начале 2021 года импорт российского газа резко увеличился из-за резкого роста цен. Однако после введения санкций со стороны ЕС, поставки значительно сократились. Летом 2022 года рост импорта был временным, обусловленным всплеском цен, сообщает Gazeta.ru.

Во втором квартале 2022 года Евросоюз в основном импортировал газ из США (24%), Алжира (18%), Великобритании (15%) и Норвегии (10%). В отношении импорта нефти, снижение доли России было компенсировано импортом из Саудовской Аравии и Норвегии (11%), а также из США (13%) и Казахстана (8%).

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