Запад начинает "неделю давления" на страны-партнёры России

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Запад начинает "неделю давления" на страны, сотрудничающие с Россией. Начнут с Объединённых Арабских Эмиратов, Эта страна, по мнению западных чиновников, якобы может оказать России помощь в конфликте на Украине.

Фото: Creativecommons

Как сообщает издание The Wall Street Journal, американские, британские и европейские чиновники на этой неделе планируют оказать совместное давление на ОАЭ, чтобы эта страна прекратила поставки товаров в Россию. Речь о тех товарах, которые якобы могут помочь РФ в конфликте с Украиной.

Уже с понедельника начнутся визиты чиновников из западных столиц в Объединённые Арабские Эмираты. Они будут требовать от властей этой страны недопускать попадания в Россию компьютерных чипов, электронных компонентов, других товаров двойного назначения.

Американское издание цитирует чиновников, которые заявляют об обеспокоенности тем, что всё больше западных товаров попадают в Россию через ОАЭ.

Неназванный чиновник из ОАЭ заявил WSJ, что страна соблюдает санкции, введенные ООН, а также находится в тесном диалоге с международными партнёрами, включая США и ЕС, по теме конфликта на Украине и его последствий для мировой экономики.

По его словам, в ОАЭ следят за экспортом товаров двойного назначения и привержены защите "целостности глобальной финансовой системы".

Отметим, что ранее о соблюдении западных санкций в отношении нашей страны заявляли власти центральноазиатских государств, в частности Киргизии и Казахстана.

США и Евросоюз уже направляли своих представителей в эти страны с требованием соблюдать ограничительные меры.

Можно предполагать, что коллективный Запад будет предпринимать усилия по наращиванию давления на страны, которые не присоединились к антироссийским санкциям. Собственно, ранее об этом уже неоднократно заявляли тамошние политики и чиновники.

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