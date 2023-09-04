Сеть американских закусочных McDonald's надеялась, что вернётся на российский рынок, сообщили во "Вкусно — и точка". Рестораторы предполагали сделать это, когда "ситуация изменится".
По словам главы сети ресторанов "Вкусно — и точка" Александра Говора, американцы рассчитывали, что сумеют сохранить бизнес до неких "перемен" в России.
"Они не скрывали, что рассчитывают вернуться в Россию, если обстоятельства изменятся, поэтому хотели быть уверенными, что бизнес не развалится", — сообщил Говор ТАСС.
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