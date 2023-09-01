Константинов: квартира Зеленского в Ялте стоит меньше, чем он "в день кладёт в карман"

0:45 Your browser does not support the audio element. Экономика

Национализированная квартира семьи Владимира Зеленского в Ялте стоит меньше, чем украинский президент в день "кладёт себе в карман", заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

Фото: edition.cnn.com

По словам парламентария, Зеленский уже "проклял тот день", когда купил эту недвижимость.

"Сколько может стоить его (Зеленского. — Прим. ред.) ялтинская квартира? При самом оптимистичном варианте 200-300 тысяч долларов — это смех, он в день больше кладёт в карман", — пояснил Константинов РИА Новости.

Он подчеркнул, что многомиллиардными капиталами Зеленского эта квартира ему неважна. Однако, теперь она несёт немного другой смысл.

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