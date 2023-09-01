BZ: ФРГ избавилась от газовой зависимости от РФ, но она вернулась через "чёрный ход"

0:53 Your browser does not support the audio element. Экономика

Германия едва сумела отойти от газовой зависимости по поставкам из России, как появилась новая, заявили немецкие аналитики. По их мнению, экспорт российских удобрений — острый вопрос на повестке ФРГ.

Фото: Евгений Марченко, Википедия

Так, согласно данным, спрос на российские сельскохозяйственные азотные удобрения заметно растёт, а импорт из РФ увеличился на 334 процента.

"Германия избавилась от газовой зависимости от России, но возвращается через чёрный ход. Собственное производство химикатов стало слишком дорогим в прошлом году и не дешевеет сегодня: это веская причина для России экспортировать ещё больше продукции в Германию и ЕС", — заявили аналитики Berliner Zeitung.

Импорт российских удобрений в Германию составил около 167 000 тонн, резюмировали аналитики.

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