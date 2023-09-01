Германия едва сумела отойти от газовой зависимости по поставкам из России, как появилась новая, заявили немецкие аналитики. По их мнению, экспорт российских удобрений — острый вопрос на повестке ФРГ.
Так, согласно данным, спрос на российские сельскохозяйственные азотные удобрения заметно растёт, а импорт из РФ увеличился на 334 процента.
"Германия избавилась от газовой зависимости от России, но возвращается через чёрный ход. Собственное производство химикатов стало слишком дорогим в прошлом году и не дешевеет сегодня: это веская причина для России экспортировать ещё больше продукции в Германию и ЕС", — заявили аналитики Berliner Zeitung.
Импорт российских удобрений в Германию составил около 167 000 тонн, резюмировали аналитики.
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