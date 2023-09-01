Конгрессвуман Грин: БРИКС сломит и разрушит США — Что произойдет с нашими детьми?

Союз БРИКС грозит американской экономике разрушением, а доллар потеряет свои позиции на мировом рынке, заявила член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин.

Фото: "Money Roll - 0 Dollar Bills" by 401(K) 2013 is licensed under CC BY-SA 2.0.

Как подчеркнула Грин, члены БРИКС заключают торговые сделки в национальной валюте, что вызывает опасения по поводу статуса доллара.

"Это одна из самых разрушительных вещей, которые могут с нами произойти, — заявила Грин на брифинге. — Знаете, что тогда случится со всеми нами? Мы будем сломлены".

Как подчеркнула политик, всё больше стран уходит от американской валюты, и всё меньше партнёров остаётся у США. Как уточнила Грин, рост взаимоотношений России и Китая угрожают экономическому положению Штатов за счёт "большого населения".

"Что произойдёт с нашими детьми, когда доллар США не будет ничего значить, поскольку Россия и Китай, и Индия с их огромным населением в миллиарды людей будут иметь больше покупательской способности их валютах, чем мы?", — резюмировала Грин.

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