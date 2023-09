Союз БРИКС грозит американской экономике разрушением, а доллар потеряет свои позиции на мировом рынке, заявила член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин.

Фото: "Money Roll - 0 Dollar Bills" by 401(K) 2013 is licensed under CC BY-SA 2.0.