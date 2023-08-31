Финансист Бабин: В России начался приток валюты

1:36 Your browser does not support the audio element. Экономика

Текущий курс рубля к доллару и евро свидетельствует о поступлении валюты на внутренний рынок. Эту информацию сообщил Дмитрий Бабин, эксперт по фондовому рынку из компании "БКС Мир инвестиций".

Фото: "Euro, dollars, rubles" by giocomai is marked with CC0 1.0.

"Тенденция второй половины августа сохраняется: ключевые валюты умеренно повышаются к рублю, ощутимо откатываясь каждый раз после обновления локальных вершин. Это отражает недостаточный объем предложения иностранной валюты. Однако он все же увеличился, судя по тому, что курс рубля не ускорил снижение после завершения налогового периода, как это происходило в предыдущие два месяца", — отметил он.

В начале торгов рубль резко потерял в стоимости, достигнув двухнедельного минимума. Доллар поднимался до отметки 96,7 рубля, евро поднялось до 105,6 рубля, а юань перевалил за 13,2 рубля. Однако вскоре курс рубля восстановился, и практически полностью компенсировал утраты этого дня. Курс рубля стал даже немного выше евро, благодаря падению мировых котировок последнего, сообщает Gazeta.ru.

Согласно данным Московской биржи на 14:48 по московскому времени, доллар торгуется по цене 96,37 рубля, евро — по 104,85 рубля. Курс юаня составляет 13,199 рубля.

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