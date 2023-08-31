Индекс Мосбиржи достиг годового максимума

0:54 Your browser does not support the audio element. Экономика

Индекс Московской биржи пересек отметку 3234,47 пункта, обновив годовой максимум впервые с 21 февраля прошлого года. Согласно информации биржи, к 12:30 индекс ушел на уровень 3221,61 пункта, а индекс РТС достиг отметки 1054,09 пункта (+0,19%).

Фото: Авторство: Fitiss.CC BY-SA 3.0

В то же время, доллар поднялся до 96,4 рубля, в то время как курс евро снизился до 105,08 рубля.

Ранее было оглашено, что курс евро впервые с 16 августа превысил 105 рублей, при этом доллар также укрепился до отметки 96 рублей.

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