Индекс Московской биржи пересек отметку 3234,47 пункта, обновив годовой максимум впервые с 21 февраля прошлого года. Согласно информации биржи, к 12:30 индекс ушел на уровень 3221,61 пункта, а индекс РТС достиг отметки 1054,09 пункта (+0,19%).
В то же время, доллар поднялся до 96,4 рубля, в то время как курс евро снизился до 105,08 рубля.
Ранее было оглашено, что курс евро впервые с 16 августа превысил 105 рублей, при этом доллар также укрепился до отметки 96 рублей.
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