В июне ангарский депутат Государственной Думы Анатолий Аксаков поделился с журналистами своим мнением о том, что в России начнет действовать законодательство, регулирующее майнинг криптовалют, уже в 2024 году. По его словам, соответствующие законопроекты могут быть утверждены в третьем чтении в октябре текущего года.
Еще один депутат, занимающий пост в комитете по экономической политике, Артем Кирьянов, также высказался о необходимости легализации криптовалютного майнинга. Он подчеркнул, что множество граждан России занимаются майнингом, однако эта сфера остается вне контроля, сообщает coinspot.io.
Кирьянов подчеркнул:
"В настоящее время у нас отсутствует необходимая правовая база для регулирования майнинга, что приводит к упущению нескольких миллиардов рублей ежегодно в доход бюджета России. Эти средства могли бы быть направлены в бюджет через налоги с этой отрасли."
Министерство промышленности и торговли может присвоить майнингу специальный промышленный код по ОКВЭД.
Компания BitRiver высказала просьбу в адрес ведомства о включении криптовалютного майнинга в список национальных промышленных отраслей.
В случае, если правительство примет данное предложение, к майнингу будут применяться те же требования и стандарты, которые применяются в производственной сфере.
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