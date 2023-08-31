Депутат Госдумы Аксаков призвал к скорейшей легализации майнинга в России

1:30 Your browser does not support the audio element. Экономика

В июне ангарский депутат Государственной Думы Анатолий Аксаков поделился с журналистами своим мнением о том, что в России начнет действовать законодательство, регулирующее майнинг криптовалют, уже в 2024 году. По его словам, соответствующие законопроекты могут быть утверждены в третьем чтении в октябре текущего года.

Фото: openverse.org

Еще один депутат, занимающий пост в комитете по экономической политике, Артем Кирьянов, также высказался о необходимости легализации криптовалютного майнинга. Он подчеркнул, что множество граждан России занимаются майнингом, однако эта сфера остается вне контроля, сообщает coinspot.io.

Кирьянов подчеркнул:

"В настоящее время у нас отсутствует необходимая правовая база для регулирования майнинга, что приводит к упущению нескольких миллиардов рублей ежегодно в доход бюджета России. Эти средства могли бы быть направлены в бюджет через налоги с этой отрасли."

Министерство промышленности и торговли может присвоить майнингу специальный промышленный код по ОКВЭД.

Компания BitRiver высказала просьбу в адрес ведомства о включении криптовалютного майнинга в список национальных промышленных отраслей.

В случае, если правительство примет данное предложение, к майнингу будут применяться те же требования и стандарты, которые применяются в производственной сфере.

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