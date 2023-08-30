Ведущие российские торговые сети не замечают сложностей с наличием и доставкой "Доширака"

0:51 Your browser does not support the audio element. Экономика

Проблем с наличием лапши "Доширак" в ассортименте федеральных российских торговых сетей не зафиксировано, поставки выполняются в установленные сроки, а цены на продукцию остаются стабильными. Об этом заявил Игорь Караваев, председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли, объединяющей крупнейших российских ретейлеров.

"На сегодняшний день федеральные ритейлеры не отмечают проблем с наличием лапши "Доширак". Поставки осуществляются в срок и в соответствии с заказанными объемами. Цены на эту продукцию в сетевых магазинах стабильны", — сказал Караваев.

Ранее информационный канал Mash в Telegram сообщил о возможном дефиците лапши "Доширак" в России из-за колебания курса рубля, сокращения поставок и недостатка персонала на производственном заводе.

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