Грузия планирует к 2030 году довести экспорт спиртных напитков до $1 млрд

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Грузия планирует к 2030 году увеличить объем экспорта вина и алкогольных напитков до $1 млрд, как сообщил министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Отар Шамугия на брифинге, сообщает ТАСС.

Фото: Openverse

"Мы все чаще слышим о необходимости инвестировать в маркетинг, а не в субсидии. Мы уделяем значительные средства маркетингу, лишь в этом году мы потратили около 16 млн лари (приблизительно $6,1 млн). Сравнив ситуацию с 10 летней давностью, мы видим огромный скачок: тогда было всего 1,8 млн лари (примерно $0,6 млн). Общие затраты на популяризацию вин на приоритетных рынках за последние годы составили более 80 млн лари (приблизительно $30,7 млн). Это вложение дало результаты, урожайность выросла в 5-6 раз, увеличились экспортные показатели, и мы намерены продолжать этот путь. Наша цель — достичь дохода от продажи вина и алкогольных напитков в размере около $1 млрд", — поделился Шамугия.

По прогнозам грузинских властей на 2023 год, будет собрано около 200 тыс. тонн винограда. Более 500 винодельческих предприятий займутся переработкой сельхозпродукции. Предприятия, закупившие и обработавшие более 100 тонн винограда сорта "ркацители" или "кахури мцване", и уплатившие не менее 90 тетри ($0,34) за 1 кг винограда, смогут получить от государства субсидию в размере 20 тетри ($0,08) за 1 кг. Эта мера поддержки затронет до 25 тыс. фермеров.

Согласно данным Национальной службы статистики Грузии, в 2022 году страна экспортировала вино на сумму $252,5 млн, а другие алкогольные напитки — на $148,1 млн.

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