Экономист Потапенко: внесение новой платёжной системы Kwikpay в список ЦБ ничего не значит

0:50 Your browser does not support the audio element. Экономика

Появление платёжной системы Kwikpay, которую зарегистрировал банк России, пока что вызывает много вопросов. Об этом заявил экономист, предприниматель Дмитрий Потапенко в эфире Общественной Службы Новостей.

Фото: "money" by Mario A. P. is licensed under CC BY-SA 2.0.

Эксперт заметил, что в приложении Kwikpay, которое можно скачать в Google Play или AppStore, невозможно зарегистрироваться.

По мнению Потапенко, внесение приложения в список Центрального банка абсолютно ни о чём не говорит, так как реально ею нельзя воспользоваться.

Собеседник издания также усомнился, что появление новой платёжной системы в стране как-то скажется на потоках финансов из России. Россияне сегодня и так могут выводить до миллиона долларов в месяц. Не стоит забывать и про криптовалюту, заметил он.

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