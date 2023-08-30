Появление платёжной системы Kwikpay, которую зарегистрировал банк России, пока что вызывает много вопросов. Об этом заявил экономист, предприниматель Дмитрий Потапенко в эфире Общественной Службы Новостей.
Эксперт заметил, что в приложении Kwikpay, которое можно скачать в Google Play или AppStore, невозможно зарегистрироваться.
По мнению Потапенко, внесение приложения в список Центрального банка абсолютно ни о чём не говорит, так как реально ею нельзя воспользоваться.
Собеседник издания также усомнился, что появление новой платёжной системы в стране как-то скажется на потоках финансов из России. Россияне сегодня и так могут выводить до миллиона долларов в месяц. Не стоит забывать и про криптовалюту, заметил он.
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