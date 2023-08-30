Евросоюз импортирует рекордное количество сжиженного газа из России в 2023 году

1:55 Your browser does not support the audio element. Экономика

В 2023 году планируется, что страны Евросоюза импортируют из России рекордные объёмы сжиженного природного газа (СПГ), несмотря на стремление сообщества отказаться от российского ископаемого топлива к 2027 году, как передает информацию газета Financial Times (FT), ссылаясь на данные международной организации Global Witness.

Фото: Openverse

Согласно данным организации, за первое полугодие 2023 года Бельгия и Испания стали вторым и третьим по объемам покупателями российского СПГ после Китая. В период с января по июль поставки сжиженного природного газа из России в Китай увеличились на 62,7%, достигнув 4,46 млн тонн. По информации Главного таможенного управления КНР, стоимость импорта энергоносителей из РФ за этот период увеличилась на 21,9%, превысив $2,98 млрд.

Общий объём импорта сжиженного газа в Европейский союз увеличился на 40% в период с января по июль 2023 года по сравнению с тем же периодом 2021 года, до начала полномасштабной специальной военной операции России на Украине, как сообщает газета.

Представитель Global Witness Джонатан Норонья-Гант выразил удивление фактом того, что страны ЕС, решившие отказаться от трубопроводного российского газа, в итоге прибегли к поставкам сжиженного природного газа (СПГ).

Представители ЕС предостерегли от полного запрета на импорт российского СПГ, так как это может вызвать энергетический кризис, аналогичный тому, что произошел в прошлом году.

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