Армения хорошо заработала на России благодаря санкциям

1:43 Your browser does not support the audio element. Экономика

В период действия санкций Армения тесно поддерживала Россию, что сейчас приносит ей значительные выгоды. Она стала важным транзитным пунктом для санкционных товаров и практически заменила заморские курорты. В свою очередь, Россия предоставляет Армении определённые преимущества.

Фото: openverse.org

Федеральные политики регулярно посещают Ереван, демонстрируя близкие отношения. Недавно министр экономики Максим Решетников встретился с основательницей Wildberries Татьяной Бакальчук в столице Армении, где они с радостью отметили рост всех показателей.

Оборот товаров между Россией и Арменией удвоился в этом году и превысит отметку в 400 млрд рублей. Рекордный оборот был и в прошлом году (320 млрд рублей).

Однако значительное увеличение оборота в основном связано с реэкспортом. Через Армению в Россию поступают, например, иномарки и электрооборудование. Тем не менее армянские продукты питания по-прежнему пользуются ограниченным спросом в России.

Поток туристов из России в Армению также удвоился в этом году, достигнув 200 тысяч за полгода (против 300 тысяч за весь предыдущий год). Планируется дальнейшее удвоение турпотока через два года. Это позволит Армении конкурировать по числу российских туристов даже с Египтом.

Дружественные отношения с Россией выгодны для Армении. Даже на фоне антироссийских санкций она сумела хорошо себя устроить.

Тем не менее девальвация рубля оказывает серьёзное воздействие на армянскую экономику.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.