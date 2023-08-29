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"Газпром" упёрся в Европе в собственный лимит

2:43
Экономика

В августе текущего года, "Газпром" продолжил наращивать экспорт газа в Европу, однако приблизился к своему предельному лимиту. Несмотря на наличие брони для поставок через Украину, компания не увеличивает объёмы транзита по этому маршруту. В то время как "Турецкий поток" уже второй месяц подряд функционирует с превышением своей проектной мощности, сообщает EADaily.

"Газпром" упёрся в Европе в собственный лимит
Фото: Pravda.Ru

Эксперты отмечают, что "Газпром" имеет дополнительные возможности для увеличения поставок, но для этого потребуется политическая воля со стороны Европы.

Согласно данным платформы ENTSOG, в августе объём трубопроводных поставок газа в Европу (за исключением Турции) составил 2,85 млрд кубометров. Это на 6% больше, чем в июле, и является максимальным показателем с сентября прошлого года, когда было достигнуто наивысшее значение поставок по "Северному потоку".

Санкции и контрсанкции также повлияли на приостановку поставок через газопровод "Ямал — Европа" через Польшу. Это означает, что "Газпрому" остались только два трубопроводных маршрута: через Украину и "Турецкий поток".

Поставки газа увеличиваются в соответствии с заявками по контрактам и, возможно, связаны с расширением своповой торговли через Турцию в рамках подготовки к созданию газового хаба. Снижение контрактных цен "Газпрома" по сравнению с биржевыми котировками также может оказать влияние на поставки.

Европейская нитка "Турецкого потока" работает с превышением проектной мощности уже второй месяц. Однако, по данным "Оператора ГТС Украины", поставки через Украину сократились с прошлого года и "Газпром" использует только приёмный пункт "Суджа" для бронирования объёмов газа.

Алексей Гривач, замдиректор ФНЭБ, считает, что есть перспективы для расширения поставок российского газа через "Турецкий поток" в Турцию и далее через реверсный газопровод Трансбалканского маршрута через Болгарию. Однако такие действия требуют не только желания трейдеров, но и политического решения.

"В большом газовом бизнесе все решения в той или иной степени политические", — добавляет Алексей Гривач.

Восстановление высоких объёмов поставок газа в Европу является значимым подспорьем для доходов российского бюджета. Доля "Газпрома" в общем объёме импорта газа в Европу выросла в августе до 11,7%, однако важно отметить, что эта цифра могла бы быть даже выше, если бы не снижение отгрузок СПГ из-за переноса поставок на Северный морской путь.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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