Цена Аи-95 на бирже выросла до 73 355 рублей за тонну

2:18 Your browser does not support the audio element. Экономика

Согласно данным торгов Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ), стоимость бензина марки Аи-95 на территориальном индексе Европейской части России вновь достигла исторического максимума, первый раз перевалив за отметку в 73 тысячи рублей за тонну. За торговый день этот вид бензина подорожал на 0,73%, достигнув отметки в 73 355 рублей за тонну, сообщает РИА Новости.

Фото: архив Правды.Ру

Цена на бензин марки Аи-92 увеличилась на 0,23%, составив 63 431 рубль за тонну. Стоимость летнего дизельного топлива снизилась на 1,6%, опустившись до 65 714 рублей за тонну, после нескольких дней последовательного роста. В августе цена на дизель 12 раз обновляла исторический рекорд, достигая максимума в 67 848 рублей за тонну. Стоимость мазута выросла на 0,45%, составив 34 649 рублей за тонну. Сжиженные углеводородные газы (СУГи) подорожали на 1,94%, достигнув 29 112 рублей, а стоимость авиакеросина выросла на 3,62%, до 68 917 рублей за тонну.

В летний период 2023 года биржевые цены на бензин и дизельное топливо в России установили свои новые исторические максимумы. Рост цен был обусловлен сезонными ремонтами на нефтеперерабатывающих заводах и "серым" экспортом. Также значительно повысились розничные цены.

В то же время в конце лета некоторые регионы южной части России столкнулись с повышением цен и проблемами в поставках топлива. Минэнерго РФ отметило, что производство нефтепродуктов полностью удовлетворяет внутренний спрос, и часть экспорта была перераспределена на внутренний рынок.

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