Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Успешное испытание отделения шасси российского ближнемагистрального самолета SJ-100
Hill: Трампу могут запретить участвовать в выборах из-за поправки к Конституции США
Марочко: в Харьковскую область прибыла комиссия из Киева для проверки личного состава ВСУ
Трухан: через несколько лет такой СВО российской армии не останется равных
Депутат Шеремет: России пора испытать свои мощнейшие баллистические ракеты
Новые правила запретили высаживать из поезда несовершеннолетних безбилетников
Учёные обнаружили пряность, которая помогает при похудении
Toyota приостановила работу большинства своих заводов в Японии из-за сбоя в системе
Круизный лайнер с тысячами пассажиров врезался в нефтяной танкер на Майорке

Binance может окончательно уйти из России

1:51
Экономика

Криптовалютная платформа Binance проводит повторный анализ своей деятельности в России и не исключает возможности полного выхода из страны. Об этом сообщает издание Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на представителя компании.

"Мы рассматриваем все варианты, включая возможность полного ухода", — поделился представитель Binance.

На прошлой неделе WSJ объявило, что Министерство юстиции США начало расследование в отношении Binance "связанное с возможным нарушением американских санкций в отношении России". Как пишет издание, российские клиенты до сих пор могут переводить деньги с банков, находящихся под санкциями, на свои счета на Binance через различных посредников. Также россияне активно проводят сделки обмена рублей на криптовалюты, в которых участвуют банки из стран с ограничениями со стороны Запада.

Binance заявляла, что не имеет отношений ни с какими банками, ни в России, ни в других странах, и не сотрудничает с партнерами из санкционных списков.

С начала прошлой недели, с 26 августа, Binance ввела ограничения для российских пользователей, прошедших верификацию KYC (Знай своего клиента), на торговлю любыми валютами, кроме российского рубля, через сервис Binance P2P.

Зарубежные пользователи, которые подтвердили адрес за пределами России, могут проводить P2P-сделки с различными валютами, исключая российский рубль, евро, доллар США и украинскую гривну, как сообщила платформа.

В марте Binance уже ограничивала возможности россиян и жителей России в отношении покупки и продажи долларов США и евро через свой P2P-сервис.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Популярное
Польша оказалась в "отчаянии" из-за поддержки Украины — Myśl Polska

Польша навредила сама себе, когда стала поддерживать Украину, заявили аналитики.

Myśl Polska: Польша оказалась в "отчаянии" из-за поддержки Украины
Замначальника управления спецсвязи СБУ застрелился в своём рабочем кабинете в Киеве
Замглавы управления спецсвязи СБУ застрелился в кабинете в Киеве
Валентина Талызина рассказала, как Алла Пугачева стала Борисовной по решению ЗАГСа
В Казахстане сообщили, что генконсул России покинул пост после слов о русском языке
ИноСМИ: убийство Зеленского и генеральная битва произойдут в 2024 году Олег Володин Какая судьба ждёт Дональда Трампа после ареста? Объясняют эксперты Петр Ермилин Работино стало сакральной целью ВСУ. ВС РФ готовят контрудар Любовь Степушова
На 2024 год намечена казнь Зеленского и главное сражение РФ против ВСУ и НАТО
"Закрыть море и сбивать всё": военные решили нейтрализовать разведчиков НАТО
Идут угрозы: уехавший из РФ Анатолий Белый добился отмены гастролей "Ленкома" в Израиле
Идут угрозы: уехавший из РФ Анатолий Белый добился отмены гастролей "Ленкома" в Израиле
Последние материалы
Круизный лайнер с тысячами пассажиров врезался в нефтяной танкер на Майорке
"Гуаньча": Польша собирается воевать за территории с Белоруссией и Литвой
Стабильно высокий спрос на легковые автомобили в России, несмотря на рост цен
Ученые во главе с Оливией Лич рассказали о пользе сауны для сердца
В Приморье ищут бурого медведя с бидоном на голове
Япония может подать жалобу в ВТО в связи с запретом КНР на импорт японских морепродуктов
В Китае в мужчину 2 раза подряд за 5 минут попала молния, и он выжил
Ученые выяснили, что есть связь между сном и заработной платы
Хакасская прокуратура обратилась в суд из-за отсутствия доступа к почте у инвалидов
Отец погибшей школьницы из Каменска-Уральского обвинил следователей в бездействии
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников