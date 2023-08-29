Binance может окончательно уйти из России

1:51 Your browser does not support the audio element. Экономика

Криптовалютная платформа Binance проводит повторный анализ своей деятельности в России и не исключает возможности полного выхода из страны. Об этом сообщает издание Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на представителя компании.

"Мы рассматриваем все варианты, включая возможность полного ухода", — поделился представитель Binance.

На прошлой неделе WSJ объявило, что Министерство юстиции США начало расследование в отношении Binance "связанное с возможным нарушением американских санкций в отношении России". Как пишет издание, российские клиенты до сих пор могут переводить деньги с банков, находящихся под санкциями, на свои счета на Binance через различных посредников. Также россияне активно проводят сделки обмена рублей на криптовалюты, в которых участвуют банки из стран с ограничениями со стороны Запада.

Binance заявляла, что не имеет отношений ни с какими банками, ни в России, ни в других странах, и не сотрудничает с партнерами из санкционных списков.

С начала прошлой недели, с 26 августа, Binance ввела ограничения для российских пользователей, прошедших верификацию KYC (Знай своего клиента), на торговлю любыми валютами, кроме российского рубля, через сервис Binance P2P.

Зарубежные пользователи, которые подтвердили адрес за пределами России, могут проводить P2P-сделки с различными валютами, исключая российский рубль, евро, доллар США и украинскую гривну, как сообщила платформа.

В марте Binance уже ограничивала возможности россиян и жителей России в отношении покупки и продажи долларов США и евро через свой P2P-сервис.

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