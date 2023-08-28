Экономист сделал прогноз о ценах на алкоголь в России

0:50 Your browser does not support the audio element. Экономика

Аналитик Даниил Кашин рассказал, как изменятся цены на алкоголь в России из-за недавних скачков курсов доллара и евро.

Фото: "Экспозиция Окуловского краеведческого музея, посвящённая ВОВ" by Денис Носов is marked with CC0 1.0.

Экономист отметил, что иностранная виноводочная продукция поднялась в цене на 35 процентов. К Новому году ожидается рост цен на шампанское. Стоимость игристого вина растёт на протяжении последних полутора лет из-за удорожания сырья и усложнения логистических процедур.

Ранее экономист Леонид Холод рассказал о причинах роста цен на дизельное топливо в России.

"Импортная продукция точно подорожает — до 20 процентов. Бутылка вина, которую можно было купить за 400 рублей, будет стоить уже около 550 рублей, — цитирует слова эксперта "Вечерняя Москва".

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