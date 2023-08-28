20 миллиардов рублей превысила задолженность Google перед российскими кредиторами

0:51 Your browser does not support the audio element. Экономика

Российские кредиторы компании Google планируют подать заявление о банкротстве организации в Российской Федерации и инициировать процедуру конкурсного производства. Общая сумма задолженности перед ними уже превысила 20 миллиардов рублей. Эту информацию распространило агентство ТАСС, ссылаясь на официальные документы.

Фото: openverse

На первом собрании кредиторов сумма долговых требований к Google составила 97,2% от общей суммы задолженности. Российский филиал компании задолжал более 27 миллиардов рублей. Отдельно стоит отметить, что задолженность по обязательным платежам составила 85,7 миллиона рублей, а по выплатам заработной платы сотрудникам — 271,2 миллиона рублей.

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