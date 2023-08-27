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Прибыль китайской компании Sinopec упала на $5 млрд по итогам первого полугодия

2:47
Экономика

Крупнейшая нефтяная компания Китая China Petroleum & Chemical Corporation (Sinopec) получила чистую прибыль в размере 35,11 млрд юаней (около 4,82 млрд долларов) в первом полугодии 2022 года, что на 20,1% меньше, чем за аналогичный период 2021 года. Об этом свидетельствует финансовая отчетность корпорации, опубликованная на сайте Гонконгской фондовой биржи.

Прибыль китайской компании Sinopec упала на млрд по итогам первого полугодия
Фото: openverse

Sinopec объясняет столь значительное падение чистой прибыли в первую очередь снижением мировых цен на нефть и снижением рентабельности ряда продуктов нефтепереработки. В результате операционная прибыль компании за шесть месяцев снизилась на 1,1% и составила 218 миллиардов долларов. Прибыль на акцию упала на 19,3%.

В то же время Sinopec удалось увеличить объем ключевых производственных показателей. Таким образом, переработка нефти увеличилась на 4,8% и достигла 126,5 млн тонн. Продажи нефтепродуктов, используемых в качестве топлива, увеличились на 18,5% до 116,6 млн тонн.

Sinopec отмечает, что в первой половине 2022 года экономика Китая продолжала восстанавливаться после пандемии. Это привело к значительному увеличению внутреннего спроса на энергоресурсы. В частности, потребление природного газа в Китае увеличилось на 6,7% в годовом исчислении. Потребление основных нефтепродуктов (бензин, дизельное топливо, керосин) увеличилось на 16,2%.

В январе-июне 2022 года Sinopec увеличила добычу сырой нефти на 0,02% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года — до 139,68 млн баррелей. Добыча природного газа увеличилась на 7,6% и достигла 18,7 млрд кубометров.

В дополнение к производственным результатам Sinopec объявила о своем намерении выкупить собственные акции на сумму от 100 до 200 миллионов долларов. С начала 2022 года котировки акций китайской компании на Гонконгской фондовой бирже выросли на 14,4%.

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Sinopec, Tencent, ICBC, Alibaba, Sands China — во что инвестировать на Гонконгской бирже
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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