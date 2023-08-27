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Заявка Белоруссии в БРИКС будет рассмотрена в приоритетном порядке

1:35
Экономика

Белоруссия получила заверения в том, что её запрос о вступлении в БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) будет рассмотрен в приоритетном порядке. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Беларуси Сергей Алейник во время выступления на телеканале ОНТ.

Заявка Белоруссии в БРИКС будет рассмотрена в приоритетном порядке
Фото: "Map of BRICS countries" by Дмитрий-5-Аверин is licensed under CC BY-SA 3.0

"Мы рассчитываем на скорейшее рассмотрение нашей заявки, которую мы подали официально в мае. В ходе наших контактов со странами — членами БРИКС мы получили совершенно четкие заверения, что наша заявка находится в приоритете, и она будет рассмотрена", — отметил министр.

Он также подчеркнул, что Белоруссия намерена активно сотрудничать в рамках БРИКС и обладает значимыми предложениями для этой организации.

Алейник также уточнил, что сотрудничество будет ориентировано на обеспечение устойчивого экономического развития и создание более справедливых альтернатив платежным системам.

"Этим вопросам было уделено особое внимание на саммите БРИКС в Йоханнесбурге, ЮАР", — отметил глава МИД.

Он также выразил интерес Беларуси к вступлению в Новый банк развития БРИКС.

Алейник подчеркнул, что объединение Евразийского экономического союза, Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС может способствовать ускорению процессов формирования многополярного мира.

В мае президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился с официальным обращением к главам государств-членов БРИКС о принятии Белоруссии в их ряды.

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Когда БРИКС превратится в "БРИКС плюс": итоги саммита в Йоханнесбурге
Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
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