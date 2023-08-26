Berliner Zeitung: миру не интересен "порядок, основанный на правилах" Запада

2:05 Your browser does not support the audio element. Экономика

Стратегические проекты, которые пропагандирует Запад, не принимаются другими странами, говорится в материале немецкого издания Berliner Zeitung.

Фото: Creativecommons

Страны Запада продвигают "порядок, основанный на правилах" и "ориентированную на ценности внешнюю политику". Однако во многих государствах это считают инструментами западной гегемонии, а потому отвергают.

Вместо этого государства, входящие в БРИКС, предлагают вернуться к международному праву, действие которого должно применяться во всём мире, подчёркивается в материале.

Напомним, на этой неделе прошёл саммит БРИКС, в ходе которого было объявлено, что в следующем году в это объединение войдут Аргентина, Египет, Иран, Объединённые Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия.

На данный момент в БРИКС входят крупнейшие незападные экономики — Бразилия, Индия, Китай, Россия и ЮАР. Более двух десятков государств подали заявки на вступление в альянс. Иран, Саудовская Аравия и ОАЭ входят в число крупнейших экспортёров энергоносителей.

Вскоре в альянсе окажется почти половина населения мира, в том числе некоторые из наиболее быстро растущих экономик. И БРИКС, по сути, станет глобальным объединением.

Также знаковым является то, что, по словам президента ЮАР Сирила Рамафосы, лидеры стран БРИКС считают, что пришло время использовать местные валюты и альтернативные платёжные системы, отмечает Berliner Zeitung.

И напоминает, что экс-президент США Дональд Трамп ранее предупреждал об этом развитии событий. Он заявлял, что если доллар США потеряет свой статус мировой резервной валюты, это будет "хуже, чем проигрыш в войне".

Но дедолларизация является свершившимся фактом. Крупные потребители нефти уже платят добывающим её ближневосточным странам в своих национальных валютах.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.