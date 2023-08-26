Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Глава ГУР Украины Буданов сказал, что живёт со своей женой в кабинете
На Украине прямо во время стрима задержали гадалку за негативные прогнозы для Зеленского
Певица Бритни Спирс наняла домашнего медика
Модель Хайди Клум опровергла слухи о потреблении всего 900 калорий в день
Телеведущая Ляйсан Утяшева предстала в образе Джоли из фильма "Лазурный берег"
Свадьба Риты Дакоты на Бали оказалась на грани срыва
Дочь Агутина и Варум показала фото своей американской квартиры 
Лишившийся ВНЖ в России Константин Меладзе продает особняк на Рублевке за 350 млн
Звезда "Импровизации" Позов едва не умер после операции на щитовидке

Berliner Zeitung: миру не интересен "порядок, основанный на правилах" Запада

2:05
Экономика

Стратегические проекты, которые пропагандирует Запад, не принимаются другими странами, говорится в материале немецкого издания Berliner Zeitung.

Berliner Zeitung: миру не интересен "порядок, основанный на правилах" Запада
Фото: Creativecommons

Страны Запада продвигают "порядок, основанный на правилах" и "ориентированную на ценности внешнюю политику". Однако во многих государствах это считают инструментами западной гегемонии, а потому отвергают.

Вместо этого государства, входящие в БРИКС, предлагают вернуться к международному праву, действие которого должно применяться во всём мире, подчёркивается в материале.

Напомним, на этой неделе прошёл саммит БРИКС, в ходе которого было объявлено, что в следующем году в это объединение войдут Аргентина, Египет, Иран, Объединённые Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия.

На данный момент в БРИКС входят крупнейшие незападные экономики — Бразилия, Индия, Китай, Россия и ЮАР. Более двух десятков государств подали заявки на вступление в альянс. Иран, Саудовская Аравия и ОАЭ входят в число крупнейших экспортёров энергоносителей.

Вскоре в альянсе окажется почти половина населения мира, в том числе некоторые из наиболее быстро растущих экономик. И БРИКС, по сути, станет глобальным объединением.

Также знаковым является то, что, по словам президента ЮАР Сирила Рамафосы, лидеры стран БРИКС считают, что пришло время использовать местные валюты и альтернативные платёжные системы, отмечает Berliner Zeitung.

И напоминает, что экс-президент США Дональд Трамп ранее предупреждал об этом развитии событий. Он заявлял, что если доллар США потеряет свой статус мировой резервной валюты, это будет "хуже, чем проигрыш в войне".

Но дедолларизация является свершившимся фактом. Крупные потребители нефти уже платят добывающим её ближневосточным странам в своих национальных валютах.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
Популярное
В США впервые используют новый способ казни — AP

Власти Алабамы хотят сделать свой штат первым в США, где будет применена смертная казнь с использованием чистого азота.

AP: Алабама впервые в США проведёт смертную казнь заключенного с помощью азота
Работино стало сакральной целью ВСУ. ВС РФ готовят контрудар
"Всех командиров с обеих сторон волнует только Работино". Обстановка накаляется
"Под пивко идёт хорошо": Васильев о реакции зрителей на "Сваты"
Ученые назвали места в квартире, где микробов больше, чем на унитазе
Работино стало сакральной целью ВСУ. ВС РФ готовят контрудар Любовь Степушова Предки российских олигархов жили в еврейских гетто Нью-Йорка Сергей Лебедев Владимир Зеленский мстит своему народу за еврейские погромы Сергей Фролов
Длительный украинский конфликт оказался ловушкой для Запада, застигнув его врасплох
Лукашенко о смерти Пригожина: Слишком грубая, непрофессиональная работа
ВСУ попытались атаковать Крым при помощи 42 беспилотников
ВСУ попытались атаковать Крым при помощи 42 беспилотников
Последние материалы
Телеведущая Ляйсан Утяшева предстала в образе Джоли из фильма "Лазурный берег"
Свадьба Риты Дакоты на Бали оказалась на грани срыва
Дочь Агутина и Варум показала фото своей американской квартиры 
Лишившийся ВНЖ в России Константин Меладзе продает особняк на Рублевке за 350 млн
Бодрое утро: Оптимальные и нежелательные напитки
Звезда "Импровизации" Позов едва не умер после операции на щитовидке
Ирина Хакамада пережила смерть мужа благодаря друзьям
Телеведущая Юлия Высоцкая из-за диет стала похожей на своего 86-летнего мужа
Акушерка из Честера Люси Летби охотилась на младенцев, чтобы привлечь внимание возлюбленного
Музыкант Андрей Макаревич* столкнулся с трудностями после отъезда из России
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников
X