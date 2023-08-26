Экспорт очищенного топлива из России может снизиться до пикового уровня за последние 15 месяцев из-за возрастающего спроса внутри страны. Это также может быть обусловлено превышением установленных некоторыми странами "Большой семёрки" ценовых лимитов на определённые нефтепродукты, заявили эксперты.
Согласно Vortexa Ltd, объём поставок нефтепродуктов из России составил 2,24 миллиона баррелей в день в первых 20 числах августа, что на 14 процентов меньше, чем в июле.
Этот показатель является самым минимальным с мая 2022 года, что примерно на пять процентов ниже уровня прошлого года, пишет Bloomberg.
Даже при увеличении темпов переработки нефти в первой половине августа, объём потоков нефтепродуктов также уменьшился в текущем месяце.
Экспорт российской нефти марки Urals достиг наименьшего значения с января 2023 года. Это связано, в частности, с обещанным уменьшением объёмов добычи.
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