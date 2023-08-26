Bloomberg: экспорт топлива из РФ рухнет до15-месячного минимума из-за резкого роста стоимости

Экспорт очищенного топлива из России может снизиться до пикового уровня за последние 15 месяцев из-за возрастающего спроса внутри страны. Это также может быть обусловлено превышением установленных некоторыми странами "Большой семёрки" ценовых лимитов на определённые нефтепродукты, заявили эксперты.

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Согласно Vortexa Ltd, объём поставок нефтепродуктов из России составил 2,24 миллиона баррелей в день в первых 20 числах августа, что на 14 процентов меньше, чем в июле.

Этот показатель является самым минимальным с мая 2022 года, что примерно на пять процентов ниже уровня прошлого года, пишет Bloomberg.

Даже при увеличении темпов переработки нефти в первой половине августа, объём потоков нефтепродуктов также уменьшился в текущем месяце.

Экспорт российской нефти марки Urals достиг наименьшего значения с января 2023 года. Это связано, в частности, с обещанным уменьшением объёмов добычи.

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