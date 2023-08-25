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Владелец серых нефтяных танкеров высказался о перевозке российской нефти

Экономика

В 2022 году незнакомая ранее индийская компания Gatik Ship Management произвела настоящий переворот на рынке морских танкеров. В течение года компания приобрела под своим управлением почти пятьдесят судов общей стоимостью 1,4 миллиарда долларов и основным образом занималась перевозками российской нефти в Индию. Её внезапный успех привел к тому, что весной этого года западные страховщики и органы регистрации начали лишать танкеры компании права на флаг и страхование.

Владелец серых нефтяных танкеров высказался о перевозке российской нефти
Фото: Openverse

После этого у Gatik Ship Management осталось только четыре судна — остальные были переданы другим компаниям и переоборудованы под флаги Габона и Монголии. Сейчас компания Gatik Ship Management решила впервые публично высказаться по этому поводу. Их официальное заявление было опубликовано в The Express Wire, сообщает EADaily.

"Основанная в марте (2022 года), компания Gatik оставила неизгладимый след за короткий промежуток времени", — говорится в заявлении.

В представительстве компании в Мумбаи отмечается, что они начали с двух скромных танкеров и ранее не имели опыта в сфере управления такими судами, однако в кратчайшие сроки смогли проявить свои амбиции и достичь успеха в морской индустрии. Gatik Ship Management подчеркивает, что они никогда не были владельцами судов, но не предоставляют дополнительных деталей на этот счет. Компания выражает недовольство по поводу публикаций в СМИ, которые стали причиной отзыва владельца судов, что привело к серьезным финансовым потерям.

Однако в Gatik Ship Management уверены, что их вклад был не только в сфере транспортировки нефти. В качестве примеров они приводят найм 1 500 индийских моряков.

"За время своего путешествия Gatik Ship Management доказала свою исключительную роль в транспортировке необходимых грузов для Индии. Суда компании эффективно перевозили грузы по конкурентоспособным фрахтовым ставкам, положительно влияя на экономику страны, где Gatik Ship Management обеспечила бесперебойный поток товаров и косвенно способствовала стабилизации цен", — делятся из компании.

По мнению экспертов, компания играла важную роль в период, когда цены на нефть резко возросли, однако стоимость топлива для обычных граждан Индии оставалась стабильной. Кроме того, владелец судов также отметил свою благотворительную деятельность в Дубае, включая питание нуждающихся.

Как сообщалось в EADaily, США, Европейский союз и другие западные страны запретили импорт российской нефти и нефтепродуктов, что привело к масштабной переориентации большого объема поставок в сторону Азии. Параллельно с этим в регионе появилось множество новых небольших и малоизвестных судовладельцев, которые приобретали танкеры и участвовали в перевозках сырья. Эксперты предполагают, что часть из них могла иметь связи с российскими государственными компаниями, с целью обойти ограничения и установленные "Большой семеркой" предельные цены.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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