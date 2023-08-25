Путин поручил изучить возможность упрощения процесса трудоустройства несовершеннолетних граждан

1:17 Your browser does not support the audio element. Экономика

Президент России Владимир Путин поручил изучить возможность упрощения процесса трудоустройства несовершеннолетних граждан. В указании главы государства говорится о необходимости рассмотреть шаги по стимулированию занятости и облегчению процедуры трудоустройства (в том числе для выполнения временных работ) граждан в возрасте от 14 до 24 лет, которые обучаются на очной форме обучения.

Фото: creativecommons

Особое внимание будет уделено студентам средних образовательных учреждений, средних специальных учебных заведений и высших учебных заведений.

Правительству России и Агентству стратегических инициатив также предлагается рассмотреть вопрос о возможных льготах для работодателей, принимающих на работу несовершеннолетних сотрудников.

Ранее была информация о том, что в Государственной думе и Министерстве труда и социальной защиты работают над законопроектом, который предоставит определенные привилегии работодателям, нанимающим подростков на работу. В марте 2022 года премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении государственной поддержки компаниям в виде субсидий при приеме на работу молодежи в возрасте до 30 лет.

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