Экономист Юденков: С декабрю доллар вернется к отметке в 80-90 рублей

1:48 Your browser does not support the audio element. Экономика

Курс доллара к рублю, возможно, вернется к диапазону 80-90 рублей к декабрю, как предсказывает экономист Юрий Юденков, профессор кафедры финансов и банковского дела РАНХиГС, в своем прогнозе для "Ленты.ру".

Фото: "Monument of Transnistrian ruble" by eugene-r is licensed under CC BY 2.0.

Его мнение основано на анализе текущей ситуации. Главной задачей сейчас является сокращение разрыва между объемами экспорта и импорта. Хотя уровень импорта остается примерно на уровне 2021-2022 годов, восстановление экспорта пока идет медленнее. Тем не менее, Юденков уверен, что в ближайшее время экспорт выйдет на нормальные показатели, и это будет происходить не только за счет доходов от нефти и газа.

Эксперт отмечает, что Россия достигла заметных успехов в экспорте продовольствия, а также в производстве комбайнов, оборудования для фабрик и машиностроении, особенно в секторах легкой и перерабатывающей промышленности. Это дает стране возможность компенсировать потери от падения цен на нефть и газ, например, через увеличение экспорта продуктов питания в Китай.

Юденков считает, что при сохранении текущей динамики и отсутствии дополнительных информационных потрясений, валютные курсы могут стабилизироваться, и курс доллара вернется к диапазону 80-90 рублей уже к декабрю или январю. Экономист объясняет текущие колебания курсов валют активностью спекулянтов и предполагает, что при отсутствии политических потрясений ситуация придет в устойчивое состояние: не исключено, что к ноябрю доллар будет стоить 80-90 рублей.

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