Экономист Юденков: С декабрю доллар вернется к отметке в 80-90 рублей

Курс доллара к рублю, возможно, вернется к диапазону 80-90 рублей к декабрю, как предсказывает экономист Юрий Юденков, профессор кафедры финансов и банковского дела РАНХиГС, в своем прогнозе для "Ленты.ру".

Фото: "Monument of Transnistrian ruble" by eugene-r is licensed under CC BY 2.0.