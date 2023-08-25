Аналитик: В ближайшие месяцы в Рф ожидается рост цен на 5-7%

По оценке эксперта по рынку розничной торговли Андрея Карпова, цены на товары в России в ближайшее время вырастут на уровне от пяти до семи процентов. Пока нет оснований предполагать более значительный подъем. Как отметил Андрей Карпов, изменения цен будут постепенными в течение нескольких месяцев, без резких скачков. Те поставщики, которые сумеют осуществить этот процесс максимально плавно, имеют шансы увеличить свои объемы продаж.
Специалист подчеркнул, что российская экономика уже переживала подобные корректировки из-за колебаний курса рубля, поэтому сейчас компании-продавцы и поставщики адаптируются к новым условиям в обычном режиме.
Андрей Карпов также добавил, что изменение цен будет зависеть от уровня запасов сырья, готовой продукции, общей конъюнктуры рынка и других факторов.
Ранее было объявлено о том, что рост цен на мясо ощутили 40 процентов россиян, опрошенных Фондом "Общественное мнение" (ФОМ). Сравнивая с данными месячной давности, доля опрошенных, которые обратили внимание на подорожание мяса и птицы, выросла на четверть.
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