Аналитик: В ближайшие месяцы в Рф ожидается рост цен на 5-7%

1:14 Your browser does not support the audio element. Экономика

По оценке эксперта по рынку розничной торговли Андрея Карпова, цены на товары в России в ближайшее время вырастут на уровне от пяти до семи процентов. Пока нет оснований предполагать более значительный подъем. Как отметил Андрей Карпов, изменения цен будут постепенными в течение нескольких месяцев, без резких скачков. Те поставщики, которые сумеют осуществить этот процесс максимально плавно, имеют шансы увеличить свои объемы продаж.

Фото: Wikipedia

Специалист подчеркнул, что российская экономика уже переживала подобные корректировки из-за колебаний курса рубля, поэтому сейчас компании-продавцы и поставщики адаптируются к новым условиям в обычном режиме.

Андрей Карпов также добавил, что изменение цен будет зависеть от уровня запасов сырья, готовой продукции, общей конъюнктуры рынка и других факторов.

Ранее было объявлено о том, что рост цен на мясо ощутили 40 процентов россиян, опрошенных Фондом "Общественное мнение" (ФОМ). Сравнивая с данными месячной давности, доля опрошенных, которые обратили внимание на подорожание мяса и птицы, выросла на четверть.

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