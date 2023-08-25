Бензин Аи-95 взял планку в 72 тысячи рублей за тонну на бирже

1:20 Your browser does not support the audio element. Экономика

Впервые в истории наблюдений цена на бензин марки Аи-95 установила новый рекорд, перевалив за отметку в 72 тысячи рублей за тонну, сообщает oilcapital.ru.

Фото: Wikipedia

А также бензин марки Аи-92 продемонстрировал свою силу, почти достигнув июльского максимума: на СПбМТСБ (Санкт-Петербургская межотраслевая товарно-сырьевая биржа) стоимость Регуляра поднялась до 63,5 тысячи рублей за тонну.

Цена на дизельное топливо тоже не смогла побить рекорд прошлой недели, но не осталась далеко от него: сегодня дизель стоит 66,7 тысячи рублей за тонну.

Министерство энергетики по-прежнему заявляет, что производство топлива обеспечивается в достаточных объемах, даже превышая спрос и уровень прошлого года.

Однако для тех, кто надеется на скорое улучшение ситуации, важно понимать, что снижение цен на заправочных станциях не следует ожидать. Учитывая, что топливо, закупленное на бирже, появится на АЗС примерно через месяц, рекордно высокие цены, установленные на бирже, скажутся на ценах на заправках приблизительно к концу сентября.

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