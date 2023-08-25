Пять стран ЕС требуют продлить запрет импорта украинского зерна до конца года

1:02 Your browser does not support the audio element. Экономика

Министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус объявил о том, что страны — Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия — достигли согласия относительно общей позиции и планируют обратиться к Европейской комиссии с запросом о продлении запрета на импорт зерна из Украины до конца текущего года, сообщает ТАСС.

Фото: Openverse

В рамках выступления на пресс-конференции, посвященной обсуждению продления запрета на импорт украинского зерна после 15 сентября, Телус подчеркнул, что участники данной инициативы стремятся к тому, чтобы список запрещенных продуктов оставался "гибким", допуская внесение изменений по мере необходимости.

Напомним, что решение о продлении ограничений на ввоз зерна из Украины в ряд стран ЕС было принято до 15 сентября, начиная с 5 июня. Это ограничение касается различных видов зерна, включая пшеницу, кукурузу, семена подсолнечника и рапс.

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