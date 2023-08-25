За 1 евро пивоваренная компания Heineken продала активы в России

2:06 Your browser does not support the audio element. Экономика

Компания по производству пива Heineken завершила сделку по отчуждению своих активов в России, передав их российской компании Arnest Group за символическую сумму в 1 евро. Такова информация от иностранной компании, пишет "Агентство Бизнес Новостей".

Фото: search.creativecommons

В соответствии с условиями этой сделки, за 1 евро Arnest Group приобрела полный пакет акций российского подразделения Heineken. В рамках этой сделки также были переданы 7 пивоваренных заводов, расположенных в России.

Покупатель также принял на себя обязательство по погашению задолженности российской дочерней компании датской фирмы на сумму около 100 миллионов евро. Кроме того, все 1800 сотрудников в России получили гарантии сохранения своих рабочих мест в течение трех лет.

«Мы завершили наш выход из России. Последние события демонстрируют значительные проблемы, с которыми сталкиваются крупные производственные компании при выходе из России. Хотя это заняло гораздо больше времени, чем мы надеялись, эта сделка обеспечивает средства к существованию наших сотрудников и позволяет нам покинуть страну ответственным образом», — сказал генеральный директор Heineken и председатель исполнительного совета Дольф ван ден Бринк.

Согласно информации от пресс-службы Heineken, общие потери компании от продажи российских активов могут составить около 300 миллионов евро. Процесс поиска покупателя и реализации сделки был начат ещё в 2022 году.

Heineken – датская компания, специализирующаяся на производстве алкогольной и безалкогольной продукции, таких как пиво и сидр.

Группа имеет производственные площадки более чем в 70 странах мира. Общее количество сотрудников компании превышает 90 000 человек.

Ранее мы сообщали, что финский музыкальный фестиваль отказался от партнёрства с Heineken из-за работы компании в России.

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