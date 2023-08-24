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Русофобка Каллас отказалась уходить в отставку из-за бизнеса мужа в России

2:11
Экономика

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что не намерена уходить в отставку после скандала, связанного с тем, что её супруг Арво Халлик ведёт бизнес в России.

Русофобка Каллас отказалась уходить в отставку из-за бизнеса мужа в России
Фото: by FinnishGovernment is licensed under CC BY 2.0

Ранее стало известно, что частично принадлежащая Халлику транспортная компания Stark Logistics до сих пор перевозит грузы в Россию. Оппозиция после этого потребовала отставки Каллас. Которая, кстати заметить, известна своими русофобскими заявлениями. То есть, в принципе, сложно даже припомнить, когда бы она отзывалась о нашей стране не то что положительно, но хотя бы нейтрально.

Однако же это отнюдь не мешало пользоваться ей деньгами, который её муж зарабатывал в том числе и в РФ. Сама Кая Каллас уже заявила, что не намерена покидать пост премьер-министра.

"Оппозиция делает свое дело — она, конечно, чует кровь, да? Шакалы тут же примчались. Я не вижу причин для своей отставки. Я не сделала ничего плохого. Мой муж не сделал ничего плохого", — сказала Каллас порталу Delfi.

По её словам, в случае предпринимательской деятельности Халлика нельзя говорить о сотрудничестве с Россией. Каллас сообщила, что деятельность Stark Logistics в Российской Федерации прекращена. Услуги якобы оказываются только одной эстонской компании, которая прекращает производственную деятельность в России.

Каллас подчеркнула, что Stark Logistics не нарушила санкций или неписаных правил. Она отметила, что, по словам Арво Халлика, в компании действует внутреннее правило, согласно которому при осуществлении перевозок фуры нельзя заправлять в России, чтобы деньги не оставались в РФ.

Заметим, что по первым комментариям Каллас заявляла, что не знает о нюансах предпринимательской деятельности своего мужа. Равно как и о том, что принадлежащая ему частично компания ведёт бизнес в России.

При этом сама Каллас постоянно требует и от эстонских компаний, и от компаний всего Евросоюза, чтобы они прекратили какие-либо контакты с нашей страной.

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Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
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