Аналитик: Экономика России страдает от олигархата и чиновников

1:38 Your browser does not support the audio element. Экономика

Питерский экономический аналитик и общественный деятель Андрей Песоцкий назвал главную причину обвала рубля. По его мнению, развитию российской экономики мешают олигархи и чиновники, сидящие на нефтегазовых потоках.

Фото: "Monument of Transnistrian ruble" by eugene-r is licensed under CC BY 2.0.

Специалист отметил, что дешевый рубль может быть обеспечен притоком валютной выручки - Россия должна больше экспортировать. В прошлом году бюджет РФ наполнялся за счет неестественно высокой цены на газ, поэтому курс рубля оставался стабильным.

Также на позиции экономики влияет отток капитала в другие страны. По мнению Песоцкого, бизнесмены нашли лазейки, через которые оставляют выручку на зарубежных счетах, несмотря на санкции.

"Надо не уговаривать компании продавать валютную выручку российскому государству, а, прежде всего, железной рукой потрясти их на предмет нахождения всех объемов этой выручки. Выявив все объёмы долларов и евро, которые хранят акулы российского капитала на иностранных счетах. Обнаружится, что валютной выручки в разы больше, а значит путём её продажи можно укрепить рубль куда сильнее. Но такой подход встречает большое сопротивление олигархата и чиновничества, сидящего на нефтегазовых потоках", - заявил аналитик в интервью argumenti.ru.

Песоцкий прогнозирует, что в ближайшее время краха российской экономики не будет, но проблемы с бюджетом и низкие цены на нефтегазовом рынке заставят Россию затянуть пояса.