Аналитик: Экономика России страдает от олигархата и чиновников

Питерский экономический аналитик и общественный деятель Андрей Песоцкий назвал главную причину обвала рубля. По его мнению, развитию российской экономики мешают олигархи и чиновники, сидящие на нефтегазовых потоках.

Фото: "Monument of Transnistrian ruble" by eugene-r is licensed under CC BY 2.0.