Цены на топливо снова поползли вверх

Средние цены на бензин в России в июле текущего года выросли на 2,2% по сравнению с предыдущим месяцем, согласно данным Росстата.
Производители автомобильного топлива также увеличили оптовые цены на 7,7% в этом же месяце. В течение недели с 15 по 21 августа 2023 года цены на бензин на заправках возросли на 0,56%, в то время как уровень инфляции за этот период составил лишь 0,09%, что в шесть раз ниже.
Среди видов бензина, АИ-92 подорожал на 0,48%, достигнув отметки в 50,23 рубля за литр. АИ-95 вырос на 0,49%, достигнув 54,85 рубля, а цена на АИ-98 увеличилась на 0,96%, достигнув 65,97 рубля за литр. Цены на бензин выросли в 79 субъектах Российской Федерации.
Стоимость дизельного топлива также выросла. С 15 по 21 августа цены поднялись на 1,28%, что составляет 76 копеек, и достигли уровня в 60,03 рубля за литр, впервые превысив психологическую отметку в 60 рублей.
Представители Министерства энергетики отметили, что данные о росте цен на топливо на заправках выше темпов инфляции являются временным явлением. Рынку свойственны подобные колебания, но ведомство уже предпринимает шаги для смягчения волатильности.
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