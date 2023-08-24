Цены на топливо снова поползли вверх

1:51 Your browser does not support the audio element. Экономика

Средние цены на бензин в России в июле текущего года выросли на 2,2% по сравнению с предыдущим месяцем, согласно данным Росстата.

Фото: "File:Motor oil refill with funnel.JPG" by Dvortygirl is licensed under CC BY-SA 3.0.

Производители автомобильного топлива также увеличили оптовые цены на 7,7% в этом же месяце. В течение недели с 15 по 21 августа 2023 года цены на бензин на заправках возросли на 0,56%, в то время как уровень инфляции за этот период составил лишь 0,09%, что в шесть раз ниже.

Среди видов бензина, АИ-92 подорожал на 0,48%, достигнув отметки в 50,23 рубля за литр. АИ-95 вырос на 0,49%, достигнув 54,85 рубля, а цена на АИ-98 увеличилась на 0,96%, достигнув 65,97 рубля за литр. Цены на бензин выросли в 79 субъектах Российской Федерации.

Стоимость дизельного топлива также выросла. С 15 по 21 августа цены поднялись на 1,28%, что составляет 76 копеек, и достигли уровня в 60,03 рубля за литр, впервые превысив психологическую отметку в 60 рублей.

Представители Министерства энергетики отметили, что данные о росте цен на топливо на заправках выше темпов инфляции являются временным явлением. Рынку свойственны подобные колебания, но ведомство уже предпринимает шаги для смягчения волатильности.

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