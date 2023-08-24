Бербок разочаровалось в санкциях против России

1:40 Your browser does not support the audio element. Экономика

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что экономические санкции, которые были введены западными странами против России, не привели к ожидаемым последствиями. Но Бербок не была бы Бербок, если бы не нашла объяснения тому, почему так произошло.

Фото: "Sanctions banner in men's hand with blurred Russian flag in background" by focusonmore.com is licensed under CC BY 2.0.

А дело в том, что меры, которые были бы чувствительными для демократий западного типа, не действуют против других стран.

"На самом деле экономические санкции имели бы экономические последствия. Но это не так. Потому что логика демократий не работает в автократиях", — сообщила фрау Бербок.

По её мнению, конфликт на Украине невозможно закончить рациональными решениями и мерами, "принятыми цивилизованными правительствами", сообщает РБК.

На данный момент страны Евросоюза приняли одиннадцать пакетов санкций против России. В 11-й по счёту, принятый в июне, включили возможность расширения запрета на вывоз товаров в третьи страны, через которые подсанкционные товары поступают в Российскую Федерацию.

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок неизменно выступает за расширение санкций против России. Можно сказать, что она не прилагает вообще никаких усилий, чтобы вспомнить о том, что возглавляет внешнеполитическое, а не оборонное ведомство Германии.

Ранее министр заявляла, что президент России Владимир Путин должен развернуть свою политику на 360 градусов. Но глава внешнеполитического ведомства Германии после этого не уточнила, что в таком случае должно измениться.

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