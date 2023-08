Your browser does not support the audio element.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что экономические санкции, которые были введены западными странами против России, не привели к ожидаемым последствиями. Но Бербок не была бы Бербок, если бы не нашла объяснения тому, почему так произошло.

Фото: "Sanctions banner in men's hand with blurred Russian flag in background" by focusonmore.com is licensed under CC BY 2.0.