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Очередные банки вводят комиссию на прием валюты

0:44
Экономика

Банки ОТП и Солид меняют свои правила относительно комиссий за прием наличной иностранной валюты, сообщает Banki.ru

Очередные банки вводят комиссию на прием валюты
Фото: "Euro, dollars, rubles" by giocomai is marked with CC0 1.0.

ОТП Банк начнет взимать комиссию в размере 10% с 31 августа за прием наличных средств в иностранной валюте. Наименования конкретных валют, на которые распространяется эта комиссия, не указаны.

При этом пополнения счетов для погашения кредитов в ОТП Банке и МФК ОТП Финанс будут осуществляться без дополнительной комиссии. Также не предусмотрена комиссия за пополнение валютных вкладов.

Солид Банк введет 2% комиссию с 4 сентября за прием наличных долларов и евро.

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Комиссии банков на валютные счета: законны ли они и можно ли их избежать?
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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