Очередные банки вводят комиссию на прием валюты

Банки ОТП и Солид меняют свои правила относительно комиссий за прием наличной иностранной валюты, сообщает Banki.ru
ОТП Банк начнет взимать комиссию в размере 10% с 31 августа за прием наличных средств в иностранной валюте. Наименования конкретных валют, на которые распространяется эта комиссия, не указаны.
При этом пополнения счетов для погашения кредитов в ОТП Банке и МФК ОТП Финанс будут осуществляться без дополнительной комиссии. Также не предусмотрена комиссия за пополнение валютных вкладов.
Солид Банк введет 2% комиссию с 4 сентября за прием наличных долларов и евро.
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