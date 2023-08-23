Страны, входящие в группу БРИКС, рассматривают возможность создания общей расчётной единицы, которая могла бы служить альтернативой доллару. Однако, вероятно, что такие изменения затронут лишь международную торговлю. Об этом рассказал экономист и финансовый аналитик Александр Разуваев.
Он пояснил, что новая расчётная единица будет иметь цифровой характер. Однако она будет использоваться лишь для внешних торговых операций, например, между Россией и Индией, и не окажет существенного влияния на повседневные финансовые операции россиян, отметил экономист в беседе с Телеканалом "360".
Разуваев также обратил внимание на заявление Владимира Путина о необходимости снижения волатильности на финансовом рынке. Согласно мнению эксперта, это подтверждает, что российские власти будут предпринимать меры для укрепления рубля.
"Подтвердилось моё мнение о том, что власти <…> будут укреплять рубль, и мы закончим коридором 65-85 рублей за доллар, ближе к 65", — считает экономист.
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