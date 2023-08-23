Минобразования: Выпускники российских вузов стали реже устраиваться на работу

1:33 Your browser does not support the audio element. Экономика

В 2022 году в России наблюдается снижение активности трудоустройства среди выпускников вузов, составившее около 73 процентов, по словам Алексея Левченко, исполняющего обязанности директора департамента госполитики в области высшего образования Минобрнауки, пишет Lenta.ru.

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Он сообщил, что из вузов вышло 760 тысяч выпускников (исключая тех, кто продолжает обучение на следующих ступенях или сочетает учебу с работой). По мнению Левченко, этот спад объясняется тем, что многие выпускники рассматривают продолжение образования на более высоких уровнях как путь к будущей занятости.

Известно, что наибольший процент успешного трудоустройства зарегистрирован в Уральском, Сибирском и Приволжском федеральных округах. Левченко отметил, что такое положение связано с тем, что в этих регионах Минобрнауки совместно с вузами создают центры карьеры, способствующие решению задач занятости.

Важность целенаправленной практики для эффективного трудоустройства также была подчеркнута Левченко. Он сообщил, что квота, выделенная правительством для такой практики, увеличилась. Если в прошлом году было выделено 109 тысяч мест на программы бакалавриата, специалитета и магистратуры, то в 2023 году это число выросло до 114 тысяч.

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