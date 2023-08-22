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Нутрициолог: можно сэкономить, если не покупать фасованные продукты в супермаркете

1:20
Экономика

Нутрициолог сервиса "Пакет" Елена Свиридова рассказала, как можно сэкономить на покупке продуктов в супермаркетах.

Нутрициолог: можно сэкономить, если не покупать фасованные продукты в супермаркете
Фото: "Shopping at Au Bon Marché supermarket, Port Vila, December 2014" by thomasswilliams is licensed under CC BY 2.0.

Прежде всего эксперт порекомендовала отказаться от расфасованных продуктов, прежде всего колбасы и сыра, которые гораздо дешевле брать на развес. По словам Свиридовой, продукты в пластиковой упаковке часто стоят намного дороже.

Курицу также выгоднее покупать целиком, а не по частям — так из одной тушки можно приготовить несколько блюд, например, бёдра можно запечь, грудку — зажарить, а из крыльев сварить суп.

Молочные и кисломолочные продукты лучше выбирать с небольшим сроком годности, не больше недели. А предпочтение лучше отдавать молоку, кефиру и ряженке в мягких или картонных пакетах, пишет Газета.Ru.

Также не стоит приобретать завтраки быстрого приготовления, которые являются не самой полезной пищей и стоят дороже, чем, например, крупа, орехи, сироп и сухофрукты по отдельности.

"Не приобретайте быстрые завтраки: каши, мюсли, хлопья — это углеводы, которые значительно увеличивают уровень сахара в крови. Лучше купить отдельные ингредиенты и приготовить полезную гранолу у себя дома", — добавила эксперт.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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