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Гепрокуратура; У бывшего замглавы Сочи изъяли активы на 192 млн рублей

1:18
Экономика

В 2018 году был задержан и позднее приговорен к 15 годам лишения свободы Сергей Юрин за факт получения взяток на общую сумму 120 миллионов рублей от застройщиков. В результате действий прокуратуры, 44 объекта недвижимости, находившихся во владении бывшего вице-мэра, были конфискованы и переданы в качестве дохода для государства.

Гепрокуратура; У бывшего замглавы Сочи изъяли активы на 192 млн рублей
Фото: sochi.ru

Решение о конфискации имущества на сумму 192 миллиона рублей было удовлетворено Центральным районным судом города Сочи, как сообщает Генпрокуратура через свой телеграм-канал.

Среди имущества, находившегося в собственности Юрина, насчитывались четыре дома, девять квартир, десять нежилых помещений и 21 земельный участок. В прокуратуре подчеркнули, что происхождение данного имущества не было подтверждено им.

Кроме того, органы прокуратуры отметили, что за период с 2010 по 2018 год Юрин и его семья получили доход в размере 62 миллиона рублей. Таким образом, стоимость приобретенного имущества значительно превышала общий доход Юрина и его супруги за восемь лет.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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