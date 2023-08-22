Мишустин назвал дефицит специалистов вызовом для экономики РФ

Вопреки исключительно низкому уровню безработицы, в некоторых отраслях отмечается дефицит квалифицированных кадров, поэтому акцент следует делать на подготовку специалистов и их переобучение.
Об этом объявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Согласно его словам, в случае продолжения позитивной динамики в экономике, дефицит кадров может представить значительное испытание.
Организация подготовки и повторной подготовки трудовых ресурсов становится крайне необходимой для обеспечения потребности в них в важнейших секторах экономики.
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