Минфин сообщил о намерении начать обмен замороженных российских активов

1:51 Your browser does not support the audio element. Экономика

Правительство и Центральный банк представили проект указа о начале процесса обмена замороженных активов россиян, как сообщил Антон Силуанов, министр финансов, на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам, сообщает РИА Новости.

Фото: kremlin.ru, CC BY 4.0

"С учетом поддержанных вами решений предусматриваем начало обмена активов наших граждан на активы иностранных инвесторов, которые сегодня аккумулируются на счетах типа С. На первом этапе мы планируем разблокировать счета на порядка ста миллиардов рублей, принадлежащих розничным инвесторам. Здесь правительство и ЦБ подготовили соответствующий проект указа. Просили бы вас здесь тоже поддержать это решение", — обратился глава Минфина к Владимиру Путину.

Силуанов напомнил, что за границей заморожены активы более чем у 3,5 миллиона граждан России на общую сумму в полтора триллиона рублей. В июне глава Центрального банка Эльвира Набиуллина объявила о готовности рассмотреть возможность обмена замороженных активов.

Она также подчеркнула, что регулятор рассматривает вариант выкупа замороженных активов российских инвесторов с использованием средств, находящихся на счетах типа "С". При этом Центральный банк не раскрывал объем средств на таких счетах.

После начала специальной операции со стороны Запада были заморожены российские активы на сумму сотен миллиардов долларов. Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова назвала такие действия воровством. Весной глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что российские власти готовят судебные иски для оспаривания заморозки международных резервов.

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