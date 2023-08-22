Путин заявил, что торговый оборот РФ со странами БРИКС превысил 230 млрд долларов

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Президент Российской Федерации Владимир Путин объявил, что объем торгового оборота между Россией и другими странами-участниками БРИКС превысил $230 миллиардов. Это заявление было сделано в ходе видеообращения к участникам Делового форума БРИКС.

Фото: "Vladimir Putin (2022-02-24)" by Presidential Executive Office of Russia is licensed under CC BY 4.0.

"Что касается России, наш торговый оборот с партнерами по БРИКС вырос на 40,5%, достигнув исторического максимума более $230 миллиардов. В первом полугодии текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года он увеличился на 35,6% и составил $134,7 миллиарда", — сообщил глава государства.

Владимир Путин активно участвует в саммите через видеоконференц-связь. Делегацию России на мероприятии в Йоханнесбурге представляет министр иностранных дел Сергей Лавров. Сам саммит продлится с 22 по 24 августа.

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