Владимир Путин заявил о необходимости увеличения зарплат для бюджетников

1:00 Your browser does not support the audio element. Экономика

Владимир Путин, Президент России, заявил о необходимости увеличения заработных плат работников сферы бюджетного сектора в соответствии с ростом средних заработных плат в регионах.

Фото: "Vladimir Putin (2022-02-24)" by Presidential Executive Office of Russia is licensed under CC BY 4.0.

Он подчеркнул, что данная динамика должна быть достигнута к концу 2023 года. В рамках этой инициативы Путин отметил важность того, чтобы соотношение между заработными платами бюджетных работников и средними заработными платами в регионе сохранялось.

Президент также поделился данными о росте заработных плат в первом полугодии 2023 года: средний уровень заработной платы в России вырос на 4,2 процента. При этом рост реальных доходов граждан (учитывая инфляцию) за этот же период составил 4,7 процента. Путин напомнил, что в предыдущем году наблюдалось снижение реальных располагаемых доходов на один процент.

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