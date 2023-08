Владимир Путин заявил о необходимости увеличения зарплат для бюджетников

Your browser does not support the audio element.

Владимир Путин, Президент России, заявил о необходимости увеличения заработных плат работников сферы бюджетного сектора в соответствии с ростом средних заработных плат в регионах.

Фото: "Vladimir Putin (2022-02-24)" by Presidential Executive Office of Russia is licensed under CC BY 4.0.