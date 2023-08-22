Владимир Путин заявил о необходимости увеличения зарплат для бюджетников

Владимир Путин, Президент России, заявил о необходимости увеличения заработных плат работников сферы бюджетного сектора в соответствии с ростом средних заработных плат в регионах.
Он подчеркнул, что данная динамика должна быть достигнута к концу 2023 года. В рамках этой инициативы Путин отметил важность того, чтобы соотношение между заработными платами бюджетных работников и средними заработными платами в регионе сохранялось.
Президент также поделился данными о росте заработных плат в первом полугодии 2023 года: средний уровень заработной платы в России вырос на 4,2 процента. При этом рост реальных доходов граждан (учитывая инфляцию) за этот же период составил 4,7 процента. Путин напомнил, что в предыдущем году наблюдалось снижение реальных располагаемых доходов на один процент.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Будет ли осенью 25 сентября мобилизация на фронт и откуда взялись слухи про вторую волну мобилизации в 2023 - честно разобрались военные, депутаты и разведчики.