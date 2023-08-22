Путин: "Российская экономика заняла место в пятерке крупнейших мировых экономик"

1:25 Your browser does not support the audio element. Экономика

По итогам 2022 года российская экономика заняла место в пятерке крупнейших мировых экономик, заявил президент Владимир Путин,.

Фото: "Vladimir Putin (2022-02-24)" by Presidential Executive Office of Russia is licensed under CC BY 4.0.

"Несмотря на некоторые, мягко говоря, негативные прогнозы, которые звучали, и до сих пор иногда звучат, особенно с западных источников, по итогам 2022 года Россия смогла занять место в пятерке крупнейших мировых экономик", — президент страны оценил состояние российской экономики.

Владимир Путин подчеркнул, что согласно данным Всемирного банка, Россия по ВВП по паритету покупательной способности уступает только Соединенным Штатам, Китаю, Индии и Японии.

Ранее Росстат объявил о том, что за второй квартал 2023 года российская экономика показала рост на 4,9 процента в годовом измерении, что стало первым квартальным увеличением ВВП за год. Среди отраслей, показавших наибольший рост, стоит выделить строительство, которое увеличилось на 9,8 процента. Также среди лидеров по росту находятся пассажирский оборот (плюс 19,8 процента), оптовая торговля (12,5 процента) и обрабатывающие производства (11,3 процента).

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